Alexander Zverev träumt von Großfamilie mit Sophia Thomalla

Olympiasieger Alexander Zverev (27) hat in einem Gespräch mit Johannes B. Kerner (60) Einblicke in sein Privatleben gegeben. In dem Magenta-TV-Format Bestbesetzung sprach der Tennis-Star unter anderem über seine Beziehung mit Schauspielerin und Model Sophia Thomalla (35), mit der er seit 2021 liiert ist. Im Interview offenbarte er seinen großen Traum: "Ich möchte eine Riesenfamilie haben", erklärte er und deutete an, dass er sich in der Zukunft noch mehr Kinder wünscht. Alexander hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Ex-GNTM-Model Brenda Patea (31), doch er könne sich gut vorstellen, dass sie irgendwann Geschwister bekommt – allerdings erst, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Sophia, die für ihre spitze Zunge als Moderatorin von Dating-Formaten wie Are You The One? oder Date or Drop bekannt ist, scheint diesen Gedanken zu teilen, auch wenn sie momentan noch andere Prioritäten setzt. "Ich habe als Frau gewisse Dinge, die ich noch machen möchte, bevor ich mich dann – sagen wir mal – sehr [niederlassen] möchte", verriet sie in einem früheren Interview mit Bunte. Derzeit stehe bei dem Paar jedoch die jeweilige Karriere im Fokus: "Ich bin ein sehr weicher Typ – wenn ich zwei, drei von den kleinen Monstern zu Hause habe, wird es schwierig, meine Ziele zu verfolgen." Während Alexander also im Tennis weiter nach Höherem strebt, ist Sophia als Unternehmerin erfolgreich. Privat genießen die beiden dennoch viel gemeinsame Zeit. "Ich liebe es, Mario Kart zu spielen – mit Sophia und meinem besten Freund", gestand Alexander in der Talkshow.

Alexander Zverevs Wunsch nach einer großen Familie könnte durch seine eigenen Erfahrungen geprägt sein – er selbst wuchs in einem Umfeld auf, das Familie und Leistungssport vereinte. Auch sein Bruder Mischa Zverev ist Tennisspieler. Beide wurden von ihrem Vater trainiert. Für Sophia, die von 2011 bis 2015 mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann (62) liiert war, wäre die Familiengründung ein neuer Lebensabschnitt. Die Tochter der Schauspielerin Simone Thomalla (59) hat sich als Model und TV-Gesicht einen Namen gemacht. 2009 hatte sie es mit einer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel versucht, war aber nach der ersten Runde gescheitert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla im Januar 2025

Anzeige Anzeige