Sophia Thomalla im knappen Leoparden-Bikini in Miami

Leoparden-Look unter der strahlenden Sonne Miamis: Sophia Thomalla (35), bekannt als Schauspielerin und Moderatorin, genießt derzeit eine Auszeit am Strand von Florida. Ihr Partner, der Tennisprofi Alexander Zverev (27), ist momentan bei den Miami Open im Einsatz, während Sophia die Gelegenheit nutzt, das warme Wetter zu genießen. Gekleidet in einen knappen Leo-Bikini zieht die 35-Jährige alle Blicke auf sich, als sie sich in die Wellen des Atlantiks stürzt. Ganz nebenbei sorgt sie mit Fotos und Videos ihres Strandaufenthalts dafür, dass ihre Fans in den sozialen Medien ins Schwitzen kommen.

Sophia hat sich in den vergangenen Wochen vor allem beruflich auf die neue Staffel der RTL-Dating-Show Are You The One? konzentriert, die aktuell auf RTL+ abrufbar ist. In der Show, die sie moderiert, geht es darum, aus einer Gruppe Single-Kandidaten das perfekte Gegenstück zu finden – ein Konzept, das sie selbst als "die unfairste Realityshow aller Zeiten" beschreibt. Angesichts des hitzigen Dramas hinter den Kulissen der Produktion scheint der Kurztrip nach Miami nicht nur ein willkommener Tapetenwechsel, sondern auch dringend nötig. Bei angenehm warmen 25 Grad Wassertemperatur in der Biscayne Bay kann die gebürtige Berlinerin jedenfalls optimal abschalten.

Sophias Beziehung zu Alexander Zverev, einem der bekanntesten deutschen Tennisspieler, sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Das Paar, das seit 2021 zusammen ist, teilt beruflich bedingt oft ein rasantes Leben zwischen TV-Sets, Tennisturnieren und öffentlichen Auftritten. Dass sie immer wieder eine Auszeit gemeinsam oder zumindest nah beieinander verbringen, scheint für die beiden ein Erfolgsrezept zu sein. Sophia, die auch als Unternehmerin und Model tätig ist, betonte immer wieder, dass Alexander sie in jeder Hinsicht unterstützt und sie sich von seinem sportlichen Ehrgeiz inspirieren lässt. Ihre enge Verbindung und die gegenseitige Unterstützung beeindrucken sowohl Fans als auch Medien regelmäßig.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alex Zverev auf den Malediven, Dezember 2023

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla und der "Are You The One?"-Cast 2025

