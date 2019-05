In Folge 14 von Germany's next Topmodel steht die Vergabe eines der wichtigsten Jobs der gesamten Staffel an. Wie aufmerksamen Zuschauern bereits aufgefallen sein dürfte, wechselte in diesem Jahr der Partner der TV-Show. Statt wie sonst immer mit Maybelline, arbeitet die Produktion inzwischen mit Sephora zusammen. Klar, dass der Job für die Make-up-Linie bei den Models heiß begehrt ist. Wer ihn ergattern könnte? Darauf gibt es möglicherweise schon vorab einen Hinweis!

Wie Ramon Wagner von den It-Girl-Agenten bemerkt hat, ist den Social-Media-Experten der Beauty-Marke ein Fauxpas unterlaufen: Kurz, nachdem die Shootings für die Kampagne abgedreht worden waren – die TV-Ausstrahlung erfolgt erst mehrere Wochen später – folgte Sephora auf Instagram nur einer einzigen GNTM-Kandidatin: Simone. Bedeutet das etwa, dass Simi den Kunden von sich überzeugen konnte?

Der Lapsus scheint inzwischen auch den Verantwortlichen aufgefallen zu sein. Mittlerweile folgt Sephora Deutschland beinahe allen GNTM-Models, die es in die Top 20 geschafft haben. Was glaubt ihr: Könnte die Geschichte darauf hindeuten, wer den Job bekommen hat? Stimmt ab!

Splash News Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Splash News Simone Hartseil und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel" 2019

