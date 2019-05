Am Donnerstagabend läuft schon die 13. Folge von Germany's next Topmodel und das bedeutet: Es werden nur noch drei Episoden vor dem Finale in Düsseldorf gezeigt. Drei nervenaufreibende Wochen, in denen die Models noch einmal alles geben müssen, um sich ihren Traum vom großen Showdown verwirklichen zu können. Aber welche der verbliebenen acht Kandidatinnen hat wirklich das Zeug zur Finalistin? Promiflash nimmt die Mädels unter die Lupe!

Tatjana

Das Transgender-Model hat mit seiner besonderen Vergangenheit auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen – die ihr den GNTM-Sieg tatsächlich näherbringen könnte. Immerhin gehört zum Topmodel- und heute auch Influencer-Dasein das nötige Quäntchen Persönlichkeit. Das bringt Tatjana in jedem Fall mit, würden wohl auch ihre inzwischen bereits über 110.000 Instagram-Follower bestätigen. An der Job-Front sieht es bei der Leipzigerin hingegen eher mau aus. Nur ein Cover-Shooting kann sie bisher auf ihrem Konto verbuchen. Zudem überzeugte die 21-Jährige Heidi Klum (45) nicht ganz: In der vergangenen Folge wackelte sie.

Caroline

Deutlich weniger mit ihrem Charakter gepunktet hat bisher Caro, denn die Blondine ist so gut wie nie im TV zu sehen. Die Bremerhavenerin scheint der Produktion für mehr Sendezeit wohl einfach zu wenig zu bieten – nicht gerade ein Argument für ihre Final-Teilnahme. Dass die 21-Jährige bisher nur ein paar Minuten im Fernsehen aufgetaucht ist, macht sich auch an ihrer Follower-Zahl bemerkbar. Gerade einmal 38.000 Profile folgen ihr auf Insta. Und einen Job? Den hat Caroline bislang noch nicht ergattert. Während der Shootings und beim Entscheidungswalk liefert sie aber Woche für Woche gute Leistungen.

Sarah

Mit ihrem Instagram-Account begeistert Sarah deutlich mehr Leute: 135.000 Unterstützer verfolgen die Schönheit mit den spanischen und den brasilianischen Wurzeln. Jobmäßig läuft es für die 20-Jährige zwar nur mittelprächtig, dafür gehört sie aber häufig zur engeren Auswahl der Kunden. Als Influencerin scheint sich die Frankfurterin schon jetzt pudelwohl zu fühlen, sie vloggt jeden Tag fleißig. Ob sie den Einzug ins GNTM-Finale da überhaupt noch braucht?

Sayana

Ein Alleinstellungsmerkmal hat Sayana schon wegen ihrer Herkunft. Als Inderin/Tamilin ist sie die erste mit dieser Abstammung, die jemals bei "Germany's next Topmodel" mitgemacht hat. Mit ihrer einnehmenden Ausstrahlung hat sie sogar den wichtigen "About You"-Job eingeheimst. Über 124.000 Insta-Fans beobachten den spannenden Werdegang der Düsseldorferin – etwa bis ins Finale?

Cäcilia

Eine deutlich kleinere Fan-Base versammelt Cäcilia hinter sich: aktuell "nur" 66.000 Instagram-Nutzer. Dafür hat die Freiburgerin aber schon einen Kunden gewonnen und erschien im bekannten Nylon-Magazin. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich, dass Heidi Cäcilia als ihre Begleitung für die berühmte amfAR-Gala in New York ausgewählt hat. Wie Show-Zuschauer wissen, stehen bei diesen Models die Chancen aufs Finale immer besonders gut. Außerdem: Für GNTM setzt die 18-Jährige alles auf eine Karte. Aktuell hat sie weder eine Anstellung noch eine eigene Wohnung.

Simone

Simi ist eine heiße Anwärterin auf den Einzug in die letzte Folge der 14. Staffel. Warum? Ganz einfach: Woche für Woche flasht die Staderin die Jury-Chefin. Noch kein einziges Mal übte Heidi Kritik an ihr. Dass sie von ihren Kontrahentinnen nicht gerade gemocht wird, steht dabei auf einem anderen Blatt. Auch im Netz hat Simone die Nase vorn. Mit 207.000 Insta-Followern hat sie mehr als jede andere Kandidatin der Top acht.

Alicija

Ebenfalls auffallend angetan ist die Modelmama von Alicija-Laureen. Die Hildesheimerin besticht ausnahmslos mit ihrer Leistung. Auch an der Job-Front sieht es bei der 18-Jährigen nicht schlecht aus. Im Netz könnte sie ihre Community allerdings noch etwas ausbauen. Mit ihren 75.000 Followern liegt Alicija eher im hinteren GNTM-Bereich. Zum Glück entscheiden aber nicht die Zuschauer, sondern Heidi, wer es ins Finale schafft.

Vanessa

Die Rothaarige profiliert sich in der Sendung auf ganzer Linie. Sie konnte nicht nur die meisten Kunden in ihren Bann ziehen, sie bringt anscheinend auch die meiste Vielfalt mit. Ob für ein Brautmoden-Label, für ein Burlesque-Shooting mit dem Magazin Elle oder für ein Musikvideo von Nico Santos – Vanessa ist die Frau für alle Fälle. Wie Cäcilia gehörte die 22-Jährige außerdem zu den Auserwählten für die amfAR-Gala. 148.000 Supporter schauen sich Vanessas Reise online an.

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

Instagram / tatjana.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Tatjana

Instagram / caroline.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Caroline

Instagram / sarahalmoril "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Almoril

Instagram / _r.say_ GNTM-Kandidatin Sayana

Instagram / cäcilia.gntm.2019 Cäcilia, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / simone.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Simone

Instagram / alicija.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Alicija

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin



