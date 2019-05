Pamela Anderson (51) und Rick Salomon (50) haben definitiv eine bewegte Zeit hinter sich! Das Auf und Ab der ehemaligen Turteltauben hatte mit der zweiten Scheidung und einem Rosenkrieg im Jahr 2015 seinen großen Höhepunkt. Die prominente Blondine wollte gegen den Profi-Pokerspieler sogar eine einstweilige Verfügung erwirken und forderte, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf. Aber alle guten Dinge sind bekanntlich drei!

Wie The Sun berichtet, will Rick seine Verflossene jetzt zurück! Und auch Pamelas Söhne Brandon (22) und Dylan (21) wünschen sich eine Wiedervereinigung der Streithähne. Das plauderte eine anonyme Quelle gegenüber der Zeitung aus. "Sie waren ihm immer sehr nahe und sehen ihn als Vaterfigur", offenbarte die Quelle. "Sie haben sie angebettelt, ihm wieder eine Chance zu geben", erklärte der Insider weiter. Denn auch der Nachwuchs ist sich sicher, dass Ricks Herz wieder nur für Pam schlägt: "Sie sagten zu ihr: 'Schau mal Mama, es gibt sogar ein Indiz, dass er dich noch liebt. Er lebt noch immer in dem Haus, das du entworfen hast. Du könntest wieder einziehen.'"

Ein Problem gibt es aber doch: TMZ zufolge soll Pam nämlich wieder mit Fußballer Adil Rami zusammen sein. Angeblich soll dieser versucht haben, seine Liebste von Familie und Freunden abzuschirmen. Umso klarer wird, warum sich Brandon und Dylan ein anderes Happy End für ihre Mutter wünschen.

Getty Images Pamela Anderson und Rick Salomon im November 2013

WENN Pamela Anderson und Rick Salomon im im Mai 2014

Getty Images Adil Rami bei einem Spiel im November 2018

