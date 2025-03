Ungeschminkt: Kopiert Calista Flockhart Pamela Anderson?

Calista Flockhart (60) sorgte kürzlich mit ihrem Auftritt bei der Jubiläums-Gala von The New Group in Manhattan für Aufsehen: Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sich die Schauspielerin ohne Make-up präsentierte. Die 60-Jährige setzte stattdessen auf natürliche Schönheit, was nicht unbemerkt blieb. Allerdings hagelt es auch Kritik: Insider behaupten laut der Boulevardzeitung, Calista kopiere damit Pamela Andersons (57) Make-up-freien Look, der seit 2023 zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Die ehemalige Baywatch-Darstellerin hat ihre Entscheidung, auf Schminke zu verzichten, selbst als persönlichen Befreiungsschritt bezeichnet und damit viel Resonanz erhalten. Nun werfen Beobachter Calista vor, auf diesen Trend "aufzuspringen", um Aufmerksamkeit zu erregen.

Pamela erklärte, sie wolle "authentisch sein" und keine Rollen in ihrem Privatleben spielen. Sie beschrieb ihre Entscheidung als "Experiment", das mit der Zeit zu einem positiven Statement für Natürlichkeit geworden sei. "Ich wollte mich an mich selbst erinnern", sagte Pamela gegenüber Entertainment Tonight. Dagegen wird Calista nun vorgeworfen, lediglich einen Hype auszunutzen.

Abseits der Bühne genießt Calista ihre Zeit in der pulsierenden Metropole New York, während ihr Ehemann Harrison Ford (82) in Los Angeles bleibt. Wie eine Quelle gegenüber RadarOnline verriet, vermisst Harrison seine Frau sehr und ruft sie jeden Abend an. Calista hingegen scheint die räumliche Trennung mit der Arbeit im Theater und Spaziergängen mit ihren Hunden wunderbar zu erfüllen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige