Bob und Babybangs: Pamela Anderson trägt neue Frisur

Pamela Anderson (57) hat bei der diesjährigen Met Gala mit einer gewagten neuen Frisur alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin, die mit ihrem Look für Diskussionen sorgte, präsentierte einen kurzen Bob mit sogenannten Babybangs und setzte damit ganz auf das Motto "Superfine: Tailoring Black Style". Gegenüber Who What Wear erklärte Pamela: "Für die Met wollte ich etwas Starkes, Mutiges und Entschlossenes, das zum Thema des Abends passt." Ursprünglich hatte sie ihre Haare für einen Film nur bis zu den Schultern geschnitten, entschied sich dann aber, noch mutigere Schritte zu gehen, um den Look zu vollenden. Laut Hello! kam dieser aber nicht bei allen gut an.

Neben ihrem Haarschnitt war auch ihr Outfit auf dem roten Teppich ein echter Hingucker: ein funkelndes Tory-Burch-Kleid, das mit blauen und silbernen Highlights glänzte und eine elegante Sanduhr-Silhouette betonte. Pamela kombinierte es mit minimalem Make-up, das ihre natürliche Ausstrahlung unterstrich, und funkelndem Schmuck von Pandora, darunter ein auffälliges Diamant-Accessoire, das die neue Frisur zusätzlich in Szene setzte. Bereits wenige Tage zuvor hatte sie ihren neuen Look Hello! zufolge dezent beim Founders Breakfast der Tory Burch Foundation angeteasert. Dort erschien sie allerdings mit einem beigefarbenen Anglerhut und sorgte für Spekulationen. Auch dort wurde deutlich, dass der Star ihrem Weg treu bleibt und weiterhin auf übermäßigen Glamour verzichtet.

Für Pamela hat das Urteil der Öffentlichkeit jedoch keine Priorität. Seit 2023 fährt die "Baywatch"-Ikone einen weniger konventionellen Kurs in Sachen Beauty und betonte gegenüber Today: "Ich fühle mich seitdem viel wohler in meiner eigenen Haut." Schon damals sorgte ihre Entscheidung, auf Make-up zu verzichten, für Stirnrunzeln und Diskussionen, denn Hollywood legt bekanntermaßen großen Wert auf Optik und Verschönerung. Pamela erklärte aber schon damals, sie wolle mit ihrem Verzicht auf Make-up die Schönheitsindustrie "herausfordern" – und genau das tat sie. Diese Haltung bringt ihr zwar bis heute kritische Stimmen ein, doch ihre Fans feiern sie dafür. Offenbar steht Pamela aber weiterhin über der Kritik, egal ob wegen des fehlenden Make-ups oder ihres kurzen Ponys.

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2025 auf der Met Gala

