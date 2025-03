Nach Calistas Kopie: Pamela Anderson zeigt sich ungeschminkt

Pamela Anderson (57) hat sich erneut ungeschminkt bei einem öffentlichen Auftritt gezeigt und dabei erneut ein Statement für Natürlichkeit gesetzt. Am Mittwochabend war die Schauspielerin und ehemalige "Baywatch"-Ikone Ehrengast bei den 45th New York Women in Film and Television Muse Awards im renommierten Cipriani's in New York City. Für den Anlass wählte sie ein braunes Ensemble aus Blazer und Rock, kombiniert mit schwarzen Sandaletten und einer Designerhandtasche. Während ihre voluminöse, blonde Mähne ein Markenzeichen bleibt, verzichtet Pamela seit 2023 konsequent auf Make-up. Eine Entscheidung, die damals zunächst "als Experiment" begann.

Pamela begründete ihre Entscheidung, auf Schminke zu verzichten, als eine Art Neuanfang, der mit dem Verlust ihrer langjährigen Visagistin Alexis Vogel im Jahr 2019 begann. Der Verzicht auf ihre ikonischen Looks aus ihren glamourösen "Baywatch"-Zeiten sei für sie ein Schritt gewesen, den öffentlichen Fokus auf ihre natürliche Schönheit zu lenken. Sie selbst beschreibt dies als Experiment, das schließlich zu einer Botschaft für Authentizität wurde. Kritiker vermuten allerdings, dass Kolleginnen wie Calista Flockhart (60) begonnen haben, Pamelas Stil zu adaptieren, um von dem Trend zu profitieren. Calista erschien kürzlich ebenfalls ungeschminkt bei einer Gala, was bei Beobachtern als Nachahmung gewertet wurde.

Pamela selbst sieht ihre neue Erscheinung als Teil ihrer persönlichen Entwicklung. "Ich nenne es Leben, nicht Altern", sagte sie einst gegenüber dem Magazin People. Sie wolle keiner Jugend hinterherjagen, sondern den Moment genießen und das wahre Ich in den Vordergrund stellen. Dieser Weg hat Pamela nicht nur zu sich selbst geführt, sondern auch neue Türen geöffnet, wie ihr Erfolg im letzten Jahr mit der Golden-Globe-nominierten Rolle in "The Last Showgirl" zeigt. Während Pamela sich in dieser Phase mit einem unverfälschten Auftreten treu bleibt, sorgt sie weiterhin für Gesprächsstoff, der weit über Mode und Make-up hinausgeht.

MEGA Pamela Anderson im März 2025

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

