Große Sorge um Paz de la Huerta (34)! Die Schauspielerin geriet zuletzt in dem Skandal um Harvey Weinstein (67) in die Schlagzeilen. Sie warf dem Filmproduzenten neben vielen weiteren Frauen sexuelle Übergriffe vor. Er soll die "Nur mit dir"-Darstellerin 2010 zweimal vergewaltigt und in einer weiteren Situation versucht haben, sie zum Sex mit einer anderen Frau zu zwingen. Nach diesen Enthüllungen schockt das TV-Gesicht jetzt mit einem Notarzt-Einsatz!

Nach Angaben von TMZ hatte sich Paz in einem Gebäude an der Upper West Side in einem Zimmer eingesperrt. Ein Zeuge rief daraufhin den Notruf und gab an, dass eine "emotional verstörte Person" Hilfe benötige. Die Rettungskräfte brachten die 34-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Was genau vorgefallen ist und wie es dem Star mittlerweile geht, ist bisher noch nicht bekannt. Inzwischen bestätigten die Behörden dem Online-Portal, dass Paz selbstmordgefährdet gewesen sein soll.

Harvey Weinstein hat sich zu den Vorwürfen von Paz nicht schuldig bekannt. Sein Rechtsanwalt Benjamin Brafman (70) erklärte im vergangenen November in einem Statement, die Anschuldigungen seien "absurd und leider das Produkt einer instabilen Persönlichkeit mit einer lebhaften Fantasie."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Paz de la Huerta bei der Fashion Week 2018

Getty Images Schauspielerin Paz de la Huerta

Getty Images Harvey Weinstein und sein Anwalt



