Todesfall im Umfeld des norwegischen Königshauses! Die Gynäkologin, die geholfen hatte, die beiden Kinder von Prinzessin Mette-Marit (45) und Kronprinz Haakon (45) auf die Welt zu bringen, ist verstorben. Bei den Geburten von Prinzessin Ingrid Alexandra (15) und Prinz Sverre Magnus (13) stand Babill Stray-Pederson der Mutter als Leibärztin zur Seite. Ihr Tod liegt nun schon fast zwei Wochen zurück.

Bereits am 24. April soll die Expertin für Frauenheilkunde im Alter von 76 Jahren aus dem Leben geschieden sein, wie die norwegische Tageszeitung VG berichtet. Am Freitag sei sie beerdigt worden, die Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht. Zu Lebzeiten hatte Stray-Pederson auch in einer Frauenklinik gearbeitet und war als Professorin an der Universität in Oslo tätig.

Ingrid Alexandra war übrigens nicht das erste königliche Baby, dessen Geburt die Ärztin begleitet hatte. Auch Königin Sonja unterstützte sie vor über 40 Jahren, als sie mit Haakon und dessen Schwester Märtha Louise schwanger war.

AOP NORWAY Frauenärztin Babill Stray-Pedersen

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mette-Marit und Haakon im Juli 2017

Getty Images Die norwegische Königsfamilie an Weihnachten 2017



