Adele (31) ist froh, dass ihr 30. Lebensjahr vorbei ist! In den vergangenen zwölf Monaten war es ungewohnt still um die Grammy-Gewinnerin geworden – erst im April kam ein möglicher Grund dafür ans Tageslicht: Die Sängerin und ihr Ehemann Simon Konecki gehen nun getrennte Wege. Angeblich sollen sie sogar schon geschieden sein. Zu ihrem 31. Geburtstag hat die Britin jetzt die vergangenen Jahre Revue passieren lassen – vor allem 2018 habe ihr einiges abverlangt!

An ihrem Ehrentag postete die "Turning Tables"-Interpretin eine Foto-Reihe mit Schwarzweiß-Aufnahmen von sich auf Instagram und offenbarte: "30 war ein hartes Jahr, aber ich habe es im Griff und tue mein Bestes, mich allem zu stellen." Über die Jahre habe sie sich sehr verändert und verändere sich immer noch. Aber das sei okay. "31 wird ein großartiges Jahr und ich werde es ganz mir selbst widmen", zeigte sich Adele optimistisch. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt sei sie bereit, die Welt um sich herum zu spüren und nach vorne zu schauen.

In dem Posting richtete sich die Blondine auch an ihre Fans. Sie forderte sie auf, sich selbst Gutes zu tun, die Dinge langsam anzugehen, das Telefon aus der Hand zu legen und so oft wie möglich laut zu lachen. Außerdem gab Adele ihnen mit auf den Weg, worauf es im Leben tatsächlich ankomme: "Zu lernen, sich wirklich selbst zu lieben, das ist es. Ich habe gerade realisiert, dass das alles ist, was zählt."

