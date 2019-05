Bei diesem Dress muss einfach jeder mit anfassen! Am Montagabend war es wieder so weit: Die Crème de la Crème der Promi-Welt schlenderte bei der Met Gala in New York über den rosafarbenen Teppich. Eine von ihnen war Cardi B (26). Sie sorgte mit ihrem Kleid für einen echten Hingucker! Für ihren Traum in Rot und das perfekte Posieren brauchte die Rapperin allerdings Hilfe: Fünf Männer mussten ihre Mega-Schleppe drapieren!

Die Kreation von Thom Browne, an der laut Vogue 35 Menschen über 2.000 Stunden lang gearbeitet haben sollen, sorgte für ein Blitzlichtgewitter! Das rote Kleid, das sich mit einer Art funkelnder Haube bis über Cardis Kopf zog, bestach mit auffälligen Highlights im Brust- und Intimbereich sowie mit ausladenden Schulterpolstern aus Federn. Doch auch die Schleppe war ein Eyecatcher. Um damit perfekt posieren zu können, mussten jedoch mehrere Assistenten mit anpacken: Gleich fünf Männer in Smokings waren an dem Abend dafür verantwortlich, das Kleid und die Schleppe immer wieder in Form zu legen.

Aber nicht nur Cardi war ein Hingucker bei der diesjährigen Met Gala. Lady Gaga zeigte sich auf dem Carpet gleich in vier unterschiedlichen Looks. Dafür wählte die Sängerin den Zwiebel-Look – und entledigte sich nach und nach ihrer Kleidung, bis sie nur noch in schwarzer Unterwäsche vor den anwesenden Fotografen stand.

Getty Images Cardi B auf der Met Gala 2019

Getty Images Cardi B im Metrropolitan Museum of Art

Getty Images Lady Gaga in ihren vier Outfits auf der Met Gala 2019

