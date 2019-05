Wenn das mal nicht der verrückteste Red Carpet aller Zeiten gewesen ist! Am Montagabend fand im New Yorker Metropolitan Museum of Art einmal mehr das alljährliche Charity-Event Met Gala statt. Und natürlich flanierte wieder alles, was Rang und Namen hat, über den großen roten Teppich mit der riesigen Kulttreppe! Das diesjährige Motto "Camp: Notes on Fashion" hatte vor der Veranstaltung noch für ordentlich Verwirrung gesorgt. Zusammengefasst bedeutete es so viel wie: Übertreibt es! Und das ließen sich Stars wie Jared Leto (47), Katy Perry (34) oder Cardi B (26) nicht zweimal sagen: Das waren die 15 kuriosesten Looks der Met Gala-Nacht!

Lady Gaga sorgte für eine waschechte Premiere: Sie präsentierte auf dem Teppich nicht ein, sondern gleich vier Outfits! Nach und nach entblätterte sich die "Artpop"-Interpretin vor versammelter Presse – und sorgte damit für ein echtes Highlight.

Jared Leto legte zwar keinen Striptease hin, doch sein Look wurde trotzdem zum absoluten Blickfang. Ja, der Thirty Seconds to Mars-Frontmann trug doch tatsächlich seinen eigenen Kopf unterm Arm! Da wurde seine feuerrote Robe mit funkelnden Glitzerapplikationen doch glatt zur Nebensache.

Anna Wintour (69) sorgte mit ihrem Outfit zwar nicht für offene Münder, doch hinter dem blassrosafarbenen Blumenkleid mit farblich passender Federboa steckt eine emotionale Story. Es handelt sich um eines der letzten Stücke, die der verstorbene Modezar Karl Lagerfeld (✝85) für die "Vogue"-Chefin entworfen hatte.

Serena Williams (37) machte mit Stilbruch auf sich aufmerksam: Die Tennis-Legende erschien in einem bodenlangen neongelbem Dress mit aufgenähten Herbstblättern. Darunter trug sie aber keine High Heels, sondern ganz einfach farblich passende Sneaker!

Bis Cardi B in diesem Ganzkörperlook samt XXL-Schleppe gesteckt hat, hat es sicher einige Zeit gedauert! Die erfolgreiche Rapperin trug wohl das pompöseste Kleid des Abends. Das bordeaux-rote Teil mit Federdetails und einer Perlenhaube erinnerte irgendwie an eine besonders teure Tagesdecke.

Katy Perry entschied sich einfach komplett gegen Stoff und erschien in einem Outfit nur mit Glitzersteinen besetzt. Doch damit nicht genug: Mit einer passenden Kopfbedeckung und einem Reifrock mit kerzenförmigen Lampen verwandelte sich die Verlobte von Orlando Bloom (42) in einen fleischgewordenen Kronleuchter. Ihr Partner begleitete sie zwar nicht, neben Katys extravagantem Dress wäre er aber auch mit Sicherheit untergegangen.

Celine Dion (51) versuchte sich am Abend als glamouröses Varieté-Girl. In einem silbernen Kleid mit hunderten Fransen und einer Kopfbedeckung mit langen Federn fühlte sich die Sängerin sichtlich wohl – und wurde nicht müde, gekonnt für die Fotografen zu posieren.

Hailee Steinfeld (22) hatte dafür offenbar so gar keine Lust auf Blitzlichtgewitter. Die Schauspielerin entschied sich für ein Tüllkleid mit einer deutlich bestickten Message "Keine Fotos bitte".

Auch Travis Scott (28) und Kylie Jenner (21) sorgten wieder einmal für einen glamourösen Paar-Auftritt. Doch der Rapper ging neben seiner Liebsten total unter: Während die Kardashian in einem fliederfarbenen Traum von Versace über den Teppich schritt, erschien ihr Musikerfreund in einem armymäßigen Aufzug mit langen Lederhandschuhen.

Kylies Schwester Kendall Jenner (23) hüllte sich ebenfalls in ein Federdress von Versace, allerdings in quietschorange. Das leicht transparente, bodenlange Teil mit XXL-Boa auf der Schulter setzte ihre Silhouette perfekt in Szene.

Billy Porter (49) kennt vielleicht hierzulande nicht jeder, doch der Schauspieler sorgte neben Lady Gaga für einen der kuriosesten Momente auf dem roten Teppich: Der "Pose"-Star ließ sich wie Kleopatra auf einer Sänfte von sechs durchtrainierten Herren in Goldhosen zum Fotocall tragen – wo er dann seine XXL-Flügel präsentierte.

Neben Travis und Kylie sorgten aber auch Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) für einen der schönsten Pärchenmomente: Während sich der Baseballspieler mit seinem fliederfarbenen Sakko modisch eher zurückhielt, gab JLo in ihrem silbernen Glitzerfummel mit passender Kopfbedeckung alles. Die Kette der Sängerin erinnerte übrigens stark an das wertvolle tiefblaue Schmuckstück aus Titanic, das Herz des Ozeans.

Der Phantastische Tierwesen-Star Ezra Miller (26) setzte zwar nicht auf Bling Bling, sorgte aber im wahrsten Sinne des Wortes anderweitig für große Augen: Er tauchte mit einem feinen Nadelstreifenanzug auf. Doch das Highlight war sein Make-up: Der Schauspieler ließ sich fünf zusätzliche Augen im Gesicht verpassen und hatte außerdem noch eine Maske seines eigenen Gesichts in der Hand.

Kanye West (41) ignorierte das Thema des Abends komplett und schlüpfte in eine schwarze Jeans mit schwarzer Jacke und passenden Schuhen. Zum Hingucker wurde der Rapper trotzdem – dank seiner Ehefrau Kim Kardashian (38). Sie trug ein Kleid von Designer Manfred Thierry Mugler, das dank den Perlenapplikationen klitschnass wirkte.

Das frisch vermählte Ehepaar Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) genossen ebenfalls sichtlich ihren Auftritt auf dem Red Carpet: Die Schauspielerin verwandelte sich in ihrem silbernen Kleid mit bunten Federn in eine wahre Eiskönigin samt Krone. Nick hingegen entschied sich für einen klassischen weißen Anzug. Seine Schuhe wählte er aber passend zum Outfit seiner Liebsten.

