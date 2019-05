Schönheitsoperationen sind in der Promiwelt mittlerweile gang und gäbe. Obwohl es manchmal ziemlich offensichtlich ist, wollen nur die wenigsten berühmten Schönheiten darüber sprechen, wo sie hier und da nachgeholfen haben. Ganz im Gegensatz zu Cardi B (26). Die US-amerikanische Rapperin nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund – auch nicht, wenn es um ihr "falsches" Dekolleté geht. Und das hat sie sich mal wieder aufhübschen lassen.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight plauderte die Musikerin aus dem Nähkästchen. "Ich habe mir gerade wieder meine Brüste machen lassen", verriet sie stolz. "Ich fühle mich gut, aber manchmal auch einfach nicht, weißt du? Wenn die Haut so gedehnt wird", erklärte sie. Daran ist ihr neun Monate altes Töchterchen Kulture wohl nicht ganz unschuldig. Cardi machte bereits im Netz ihren Ärger darüber Luft, dass das Stillen seine Spuren hinterlassen habe. "Ja, meine Tochter hat mich kaputtgemacht. Sie hat es getan, sie hat es so was von getan", scherzte Cardi im Interview.

Es ist das zweite Mal, dass sie sich für ein aufgehübschtes Dekolleté unter das Messer legte. Im Alter von 19 Jahren ließ sich Cardi, damals noch Stripperin, die Brüste vergrößern. Eines steht fest: Auch das neue Ergebnis kann sich sehen lassen.

Getty Images Cardi B bei den MTV Video Music Awards 2018

Instagram / iamcardib Cardi B drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter Kulture

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

