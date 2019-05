Noch immer sind die Gerüchte um einen möglichen Zwist im britischen Königshaus nicht verstummt. Während zunächst von Unstimmigkeiten zwischen den beiden Herzoginnen Kate (37) und Meghan (37) die Rede war, wurde später vermutet, dass die Beziehung der beiden Prinzen William (36) und Harry (34) Risse bekommen habe. Grund dafür soll die schnelle Verlobung und Ehe von Harry und Meghan gewesen sein, welche William als zu übereilt empfand. Nun könnte Baby Sussex die Brüder einander wieder näherbringen.

Harrys Vaterschaft könnte die Wogen im Hause Windsor glätten, glaubt man dem britischen Adelsexperten Richard Kay. In einem Artikel für die Daily Mail schreibt dieser: “Er und William schätzen die Nähe ihrer Cousins, insbesondere der Kinder von Prinzessin Anne, Peter und Zara Phillips, die jetzt jeweils zwei eigene Kinder haben.” Harry sei mit der Geburt seines Sohnes am 6. Mai nun endlich auch in diesem “Club”, dem er sich habe anschließen wollen, seitdem er mit Williams Kindern zum Onkel gemacht wurde. “Deshalb wird die Geburt seines Sohnes die Brüder dahin zurückbringen, wo sie sich zuvor im Leben des anderen befanden”, prognostiziert der Experte.

"Die Geburt von Harrys erstem Kind wird beide Brüder an ihre Verantwortung füreinander erinnern – und für die Kinder des anderen”, wird ein Bediensteter von Prinz Charles zitiert, der an eine baldige Versöhnung von William und Harry glaubt. “Es würde keinen Streit geben, wäre Prinzessin Diana hier”, meint einer ihrer ältesten Freunde.

