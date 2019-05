Diamonds are a girl’s best friend! Am vergangenen Montag zeigten sich die größten Stars auf dem rosafarbenen Teppich der Met Gala – und begeisterten mit ihren außergewöhnlichen Looks. Für Jennifer Lopez (49) war es bereits das 20. Mal, dass sie sich für dieses bekannte Event in Schale schmeißen durfte. Hierbei überließ die Sängerin offenbar nichts dem Zufall: In einem funkelnden Diamanten-Traum in Silber setzte Jen ihre Kurven perfekt in Szene!

Gemeinsam mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (43) bewies La Lopez mal wieder: Sie hat ein gutes Händchen für Mode. In einem figurbetonten, bodenlangen Dress von Versace präsentierte die 49-Jährige den Fotografen ihren trainierten Körper. Aber nicht nur der sehr hohe Beinschlitz rückte Jennifers Kurven ins richtige Licht: Der Mega-Ausschnitt gab den Blick frei auf ihr Wow-Dekolleté! Ihr Outfit rundete J.Lo mit silberfarbenen High Heels, einer dazu passenden Clutch und jeder Menge Funkel-Schmuck ab. Das besondere Highlight: Eine Kopfbedeckung, die ebenfalls über und über mit Diamanten besetzt war.

Auch bei ihrer Met Gala-Premiere 1999 schlenderte Jennifer mit ihrem Freund über den Teppich – das war damals jedoch noch P. Diddy (49). Zu der Zeit zeigte sich die Schauspielerin styletechnisch allerdings etwas zurückhaltender: Zu einem roséfarbenen, bodenlangen Kleid und den dazu passenden Accessoires kombinierte sie eine Felljacke in dem gleichen Farbton, die ihren Ausschnitt fast komplett verdeckte.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met Gala 2019

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez und P. Diddy auf der Met Gala 1999

