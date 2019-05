Was passiert in der vorletzten Folge von Game of Thrones? Gerade erst flimmerte die vierte Episode der finalen Staffel über die Bildschirme – und ließ so manchen Zuschauer geschockt zurück. Denn auch in "Die letzten der Starks" mussten sich die Fans wieder von einigen Charakteren verabschieden. In den nächsten beiden Episoden wird das sicherlich nicht anders sein – immerhin steht den Menschen in Westeros noch eine weitere große Schlacht bevor. Ein erster Trailer gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Folge fünf!

Achtung, Spoiler! Während der Trailer zur vierten Folge bereits vorab einige interessante Details verraten hat, bleibt der neue Teaser eher vage. Dennoch wird schnell klar, dass sich nun alle Seiten auf den wohl größten Kampf vorbereiten: die Schlacht um Königsmund und den Eisernen Thron. Man sieht, wie sich Cerseis Goldene Kompanie in der Hauptstadt kampfbereit macht und auch Euron scheint seine Flotte in Stellung zu bringen. Auf der Gegenseite wird derweil offenbar ebenfalls aufgerüstet. Jon Schnee und Ser Davos sind mittlerweile mit ihren Truppen in Königsmund angekommen und belagern die Mauern der Stadt – die Fans können sich in der kommenden Folge also ganz offenbar auf eine XXL-Schlacht freuen. Eine kleine Sequenz am Ende des Trailers scheint außerdem einen Showdown zwischen Drogon und Euron anzukündigen: Offenbar will Daenerys' letzter überlebender Drache den Tod seines Bruders rächen. Eurons Gesichtsausdruck, als er den Drachen hört, lässt jedenfalls vermuten, dass ihm Ärger droht.

"Game of Thrones" ist längst dafür bekannt, dass vor allem die vorletzten Episoden der jeweiligen Staffeln immer für die größten Schockmomente sorgen. Ob Ned Starks Tod, die rote Hochzeit oder die Schlacht der Bastarde – die krassesten Szenen fanden immer in der vorletzten Folge statt. Für die kommende Episode haben sich die Macher daher sicherlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Helen Sloan / HBO Liam Cunningham als Ser Davos

Wiese/face to face, Actionpress Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

