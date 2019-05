Bastian Yotta (42) präsentiert sich von seiner sensiblen Seite! Nach rund einem halben Jahr Beziehung gaben der Ex-Dschungelcamper und das Model Maria kürzlich ihre Trennung bekannt. Der Unternehmer verkraftet das Liebes-Aus offenbar nur schwer: Erst am Montag berichtete er, vor lauter emotionalem Stress beinahe zwei Wochen nichts gegessen zu haben. Jetzt hat Bastian sogar ein Foto veröffentlicht, auf dem er seine Tränen zur Schau stellt!

Via Instagram postete der selbsternannte Coach ein Selfie, das einigen Fans einen mitleidigen Seufzer entlockt haben dürfte: Der Yotta weint! In dem Beitrag unter der Aufnahme schüttete Bastian in einem Statement sein Herz aus, das sich vermutlich auf das Beziehungs-Ende und dessen Nachwirkungen bezieht. "Im Moment geht es mir scheiße. Ich bin traurig. Ich bin in Schmerzen", offenbarte der 42-Jährige. "Ich habe es satt, immer nur die glücklichen Momente auf Instagram zu zeigen", betonte er. Schließlich sei nicht immer alles eitel Sonnenschein.

Doch der Yotta wäre nicht der Yotta, wenn er nicht trotzdem versuchen würde, stark zu sein: "Aber ich beklage mich nicht. Ich nutze den Schmerz, um zu wachsen." Er werde an sich arbeiten, auch wenn es verdammt hart sei. Was sagt ihr zu dem offenen Einblick in seine Trauer? Stimmt ab!

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Ex-Freundin Maria

Instagram / yotta_coaching Reality-Star Bastian Yotta, 2019

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Dschungelcamp-Teilnehmer 2019

