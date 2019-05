Leidet Bastian Yotta (42) noch immer unter der Trennung von seiner Partnerin? Nach gut einem halben Jahr Beziehung gaben der Unternehmer und das Model Maria vor Kurzem ihr Liebes-Aus bekannt. Nach einer kleinen Social-Media-Pause meldete sich der Motivationscoach dann im Netz zurück und flirtete dort gleich heftig mit seiner Ex. So ganz überwunden hat der Yotta diesen Schicksalsschlag allerdings auch aus ganz anderen Gründen noch nicht.

In seiner Instagram-Story offenbarte der 42-Jährige nun, dass er in der vergangenen Zeit noch sehr mit den neuen Lebensumständen zu kämpfen hatte: "Ich habe in den letzten 11 Tagen nichts gegessen. Einfach aufgrund von emotionalem Stress." Wie es wirklich um den Gemütszustand des Muskelmannes steht, entging selbst seinen Fans nicht. Einer seiner Follower schickte Bastian nämlich aufmunternde Worte als Kommentar auf dessen deprimierten Gesichtsausdruck in seinen Web-Clips: "Du musst nicht viel sagen – man sieht es dir an! Ich fühle mit dir!"

Und sogar die Gefühle für seine ehemalige Liebste sind bei dem selbst ernannten Millionär noch nicht ganz weg. In dem neuesten Motivationsvideo auf Instagram über seinen Weg aus diesem Tief heraus blinkt tatsächlich eine Botschaft an die Beauty in ihrer Muttersprache auf: "Maria, ich liebe dich", ist dort auf Russisch zu lesen.

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Februar 2019

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Ex-Freundin Maria

Bauergriffin.com / MEGA Bastian Yotta in Los Angeles, 2017

