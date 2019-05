Baby Sussex bringt die britischen Royals zum Strahlen! Am Montagmorgen kam das erste gemeinsame Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) auf die Welt. Nicht nur Promi-Freunde und Fans, auch die Königsfamilie teilte kurz nach der Bekanntgabe im Netz öffentlich Glückwünsche. Jetzt gaben Harrys Bruder William (36) und Kate (37) ihr erstes Interview seit der Geburt: Das Paar kann und will die Freude über seinen Neffen gar nicht verbergen!

Der offizielle Instagram-Account des Paares teilte ein Video, in dem der 36-Jährige und seine Gattin bei einem Termin in London auf den jüngsten Familienzuwachs angesprochen wurden. "Wir sind absolut begeistert und freuen uns, sie alle in den kommenden Tagen zu sehen, wenn sich die Dinge ein wenig beruhigt haben. Ich bin sehr erfreut, meinen Bruder in der Gesellschaft des Schlafentzugs willkommen zu heißen – dem Elternsein", witzelte der gut gelaunte William, während Kate an seiner Seite aus dem Strahlen kaum herauskam.

Auch die Dreifach-Mama, der so lange Zeit eine Fehde mit Meghan nachgesagt wurde, freute sich riesig über das Babyglück ihrer Schwägerin. Der Frühling sei eine tolle Zeit, um ein Baby zu bekommen, erklärte Kate. Dabei sprach sie aus Erfahrung, denn ihr jüngster Sohn Prinz Louis (1) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (4) sind ebenfalls Frühjahrskinder. Für die Herzogin von Cambridge und ihren Mann ist Baby Sussex übrigens schon der zweite Neffe: Kates Schwester Pippa Middleton (35) wurde im Oktober Mutter eines Sohnes.

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei einem Event in London im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day in London, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de