Shitstorm für Kim Kardashians (38) Körpermitte! Während sich die Reality-Queen zuletzt vor allem harsche Kritik wegen der Stylings ihrer Tochter North (5) anhören musste, war es jetzt ihr eigener Look, der die Hate-Küche zum Brodeln brachte. Der Grund: Bei der berühmten Met Gala schlenderte auch Kim über den roten Teppich. Aber nicht nur ihr Dress sorgte für Gelächter: Besonders ihre XXS-Taille stand nun im Fokus!

Piers Morgan (54) machte sich in seiner Show Good Morning Britain über das Dress des TV-Stars lustig und verglich Kim kurzerhand mit Shape-Wäsche: "Kim K. war unglaublich – sie kam als ein großer, durchsichtiger Spanx." Bei den Twitter-Usern sorgte allerdings nicht das Outfit für Diskussionen. Sie fanden, dass die Körpermitte der 38-Jährigen ungesund dünn aussehe. "Kim Kardashians Körper sieht nicht richtig aus, ihre Taille ist viel zu dünn. Krank", "Ich habe noch nie gesehen, dass Kims Taille so aussieht. Verdammt, es sieht aus, als hätte sie ihren ganzen Dickdarm entfernt" und "Kim Kardashian sieht schrecklich aus. Ihre Taille sieht unrealistisch schmerzhaft aus", waren nur drei der harschen User-Urteile.

Während sich Kim bisher nicht zu dem Taillen-Shitstorm zu Wort meldete, schoss ihre Personal-Trainerin Melissa Alcantara in ihrer Instagram-Story gegen die Hater. Sie stellte klar, dass nicht nur die Korsage im Kleid für die schmale Optik der Unternehmerin verantwortlich sei, sondern vor allem ihr knallhartes Training, dass Kim sechs Tage in der Woche durchziehe. Wie gefällt euch der Look von Kim? Stimmt in der Umfrage ab?

BFA / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian in New York im Mai 2019

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Instagram / fitgurlmel Melissa Alcantara, Personaltrainerin

