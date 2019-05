Was für eine Überraschung! Normalerweise erfahren die Zuschauer von Germany's next Topmodel erst am Ende einer jeden Folge, welche der Nachwuchsmodels es in die nächste Runde geschafft haben. In der 14. Ausgabe machte die Modelmama Heidi Klum (45) nun aber eine überraschende Ausnahme: Bereits eineinhalb Stunden nach Beginn der Sendung war klar, dass Simone als erste ins GNTM-Halbfinale einziehen darf!

Nach der Hälfte der Folge trat Heidi Klum vor die Mädchen, um ihre Entscheidung zum Shootout zwischen zwei Kandidatinnen zu verkünden. Eigentlich: Denn bevor sie ihre Wahl kundtat, ließ sie eine regelrechte GNTM-Bombe platzen: "Du bist automatisch eine Runde weiter", verriet die 45-Jährige und machte dabei deutlich, dass die frohe Botschaft an Kandidatin Simone gerichtet sei. Als Grund für die vorzeitige Entscheidung nannte die Modelmama den Job für die Make-up-Linie Sephora, für welchen die Auserwählte "direkt nach Paris" fahren dürfe.

Genau so überrascht wie die TV-Zuschauer war offenbar auch Kandidatin Simone von Heidis Spontan-Verkündung: "Ich kann's kaum glauben, dass ich jetzt schon im Halbfinale bin", zeigte sich die Laufstegschönheit überwältigt und betonte noch mal, dass sie eine solche Überraschung "niemals erwartet hätte".

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Los Angeles

Anzeige

Splash News Simone am Set von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Kowalski im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de