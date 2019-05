In der Folge 14 von Germany's next Topmodel wurde es für die Kandidatinnen besonders spannend: Das Casting für einen der wichtigsten Modeljobs für die Make-up-Linie Sephora stand auf dem Plan. Wer letztlich das Rennen machte, dürfte für viele Zuschauer allerdings keine große Überraschung gewesen sein. Kurz vor der TV-Ausstrahlung der heutigen Ausgabe kursierte bereits ein Hinweis darauf, dass Simone die Markenbotschafterin für die Beauty-Marke werden könnte. Und das erwies sich als richtig: Die Blondine schaffte es – und ihre Konkurrentinnen freuten sich überhaupt nicht für sie.

In einem stillen Interview sollten die Nachwuchs-Mannequins verschiedene Ausdrücke mit ihrer Mimik möglichst eindeutig und überzeugend darstellen. Simone, die bei den anderen Kandidatinnen in der Vergangenheit immer wieder in Ungnade fiel, vermittelte vor dem Casting allerdings keine gute Laune: "Ich hoffe, dass ich genau das bin, was sie suchen. Ich denke, dass man mit meinem Gesicht sehr viel anfangen kann. Aber ich weiß natürlich, dass mir keines der Mädchen den Job gönnen würde." Letztlich gefiel dem Kunden aber gerade ihr Ausdruck am besten – Simi gelang es damit, sich ihren fünften Job zu schnappen und weiterhin die meisten Aufträge für sich zu gewinnen.

Äußerst enttäuscht darüber zeigte sich Sarah. Für sie wäre es besonders wichtig gewesen, für die Marke zu modeln, immerhin steht die gebürtige Frankfurterin heute mit Caroline im Shoot-out. Nachdem klar war, dass ihre Kontrahentin den Job bekommen hat, brach sie in Tränen aus. "Es ist natürlich ärgerlich, wenn ein Mädchen immer wieder die Jobs abräumt", kommentierte sie die Entscheidung.

