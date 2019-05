Kein Name machte in den vergangenen Stunden mehr Schlagzeilen als der des Royal Babys von Sussex. Archie Harrison Mountbatten-Windsor haben die stolzen Eltern Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihren royalen Nachwuchs genannt. Dieser Name wurde zum Gesprächsthema Nummer eins in den sozialen Netzwerken. Unter anderem stellten User eine Verbindung zur beliebten Netflix-Serie Riverdale her. Und die Produktion meldete sich jetzt auch selbst zu Wort.

Die Haarfarbe des royalen Babys ist noch unbekannt, beim Pressetermin bedeckte nämlich eine Mütze seinen Kopf. Sollte sie rot wie die seines Vaters sein, wäre es schon ein komischer Zufall: Denn in "Riverdale" trägt auch TV-Liebling KJ Apa (21) rote Haare und den Namen Archie. Eine mögliche Verbindung, die man online nicht unkommentiert lassen wollte. Auf Twitter bewies man seitens "Riverdale" Humor, als der Account ein Foto des Hauptdarstellers postete und mit einem Augenzwinkern schrieb: "Stolz, Archie zu sein" – gefolgt von einem Baby- und Kronen-Emoji. Diese eindeutige Anspielung spann Schauspielkollegin Kiernan Shipka (19) noch weiter. Sie veröffentlichte ein Selfie mit dem Archie-Darsteller und scherzte: "Ich und das Royal Baby. Alles Gute, Meghan und Harry."

KJ Apa hat sich selbst noch nicht zum Namensvetter geäußert. Dafür machte er sich auf Instagram aber über Kylie Jenner (21) lustig. Der Schauspieler probierte einen Filter aus, der ihm einen knallpinken Schmollmund verpasste. Passend dazu säuselte er "Lips by Kylie" in die Kamera.

Netflix / Dean Buscher KJ Apa in "Riverdale"

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Sohn Archie und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images KJ Apa im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de