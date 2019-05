Bringen die Kids gute Noten nach Hause, dann platzen die Eltern fast vor Stolz auf ihren Nachwuchs! Das ist bei den Beckhams nicht anders als bei anderen Familien. Victoria Beckham (45) freute sich jetzt zusätzlich über den Einfallsreichtum von Töchterchen Harper (7). Die hat sich nämlich eine besondere Methode ausgedacht, wie sie lange und schwierige Wörter auf dem besten Weg in ihr Gehirn bekommt: Die Siebenjährige lernt das Buchstabieren, indem sie die Worte auf die Fensterscheiben der heimischen Villa schreibt!

In einer Instagram-Story enthüllte die stolze Mama, welche Spuren der Lerneifer des Töchterchens in ihrem Zuhause hinterlässt. "Harper hat einen Weg gefunden, wie ihr das Buchstabieren Spaß macht“, kommentiert Vic den Post auf einem Standbild. Mit pinkfarbenem Marker schreibt die Siebenjährige mehrsilbige Worte an die Fensterscheibe. Und das Buchstabieren scheint ihr zu liegen.

Schon vor zwei Jahren veröffentlichte die Gattin von Ex-Fußballprofi David Beckham (44) ein Video, das ihre Tochter vor Freude hüpfend von hinten zeigt. Die Arme im lilafarbenen Jäckchen hat sie triumphierend in die Höhe gereckt, der blonde Zopf tanzt auf ihrem Rücken. "Gut gemacht, Harper! Wenn du 10 von 10 Punkten im Buchstabier-Test abgeräumt hast!", schrieb die 45-Jährige damals unter ihren Beitrag.

