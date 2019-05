Rundum-Erneuerung bei Aline Bachmann! Seitdem die Dresdnerin einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar 2013 bekannt wurde, hat sich in ihrem Leben einiges getan. Nicht nur speckte die Sängerin, die sich mittlerweile einen Namen als Influencerin gemacht hat, 50 Kilo ab – auch Beauty-Eingriffe stehen auf ihrer To-Do-Liste. Im Netz kündigte die Blondine jetzt an: Sie wird sich in absehbarer Zukunft des Öfteren unters Messer legen!

"In vier Tagen steht die erste Operation an. Ich habe Angst, doch ich kämpfe! Ich arbeite mit den besten Ärzten zusammen, die mir meinen Körper schön modulieren werden", berichtete die 25-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu postete sie eine Collage, die einen Einblick in ihre bisherige Reise gewährt. Nachdem sie ihr Ausgangsgewicht von 196 Kilos drastisch reduziert hätte, sei es nun an der Zeit für weitere Maßnahmen. So sollen eine Nasen- und Zahnkorrektur, sowie eine Bauchdeckenstraffung und eine Brustvergrößerung zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden beitragen. "Meinen Weg könnt ihr auf YouTube mitverfolgen. Denn ihr wart von Anfang an dabei und werdet bis zum Schluss dabei sein dürfen. Ich hoffe auf eure Unterstützung und eure Kraft", richtete sie sich direkt an ihre Fans.

Anbei gibt die Ex-DSDS-Beauty ihrer Community ein Versprechen: "Ich werde immer die alte Aline bleiben. Ich werde nicht eingebildet oder herablassend gegen andere Menschen!" Denn das seien genau die Eigenschaften, die Aline an manchen Personen so verabscheue.

Aline Bachmann, Social-Media-Star

Aline Bachmann im April 2019

Aline Bachmann, Influencerin

