Prinz Harrys (34) Sohnemann ist ein royales Schlafmützchen! Am Montag wurden der 34-Jährige und Herzogin Meghan (37) Eltern des kleinen Archie Harrison, den sie zusammen am Mittwoch der Welt vorstellten. Mit seinem Spross blieb Harry aber nicht allzu viel Zeit – am Donnerstag kam er schon zu seinem nächsten öffentlichen Termin anlässlich der Invictus Games in den Niederlanden an. Einem Freund verriet dabei, wie die ersten Stunden mit seinem Kind abgelaufen sind: Einen Tag habe das Krönchenkind komplett verschlafen!

JJ Chalmers, der selbst mehrere Invictus Medaillen gewann, habe mit dem Rotschopf über seinen Nachwuchs sprechen können, wie er jetzt gegenüber People verriet. Das Thema der beiden Väter war natürlich der neue Palastbewohner. "Er sagte, dass Archie in den ersten 24 Stunden geschlafen hat, so wie alle Babys... und dann ist er aufgewacht", plauderte der Liegeradfahrer aus. Chalmers habe daraufhin gleich auch eine Anekdote parat gehabt: "Ich hab zu ihm gesagt, als meine Tochter vor drei Jahren aus der Klinik nach Hause kam, hat sie bei der Heimfahrt geschlafen und dann noch zehn Minuten. Dann hat sie die Augen aufgemacht und ist nie wieder eingeschlafen!"

Der einstige Royal Marine, der 2011 bei einem Einsatz in Afghanistan verletzt wurde, ist seit 2014 mit dem Prinzen befreundet. Die nächsten Invictus Games, die eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten sind, finden im Mai kommenden Jahres statt – um den Countdown bis dahin einzuläuten, trafen sich Harry und Chalmers wieder. "Ich sehe den Kerl immer mit einem Lächeln im Gesicht. Wie jeder Vater strahlt er aber noch mehr, wenn er über sein Kind spricht", fügte der 33-Jährige schließlich über die Begegnung hinzu.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry und JJ Chalmers bei den Invictus Games 2016

Getty Images Prinz Harry in Den Haag im Mai 2019

