Er führt die Leidenschaft seines Vaters fort! Mick Schumacher (20) befindet sich derzeit auf der Überholspur: Nachdem er im vergangenen Jahr die Europameisterschaft der Formel 3 gewonnen hat, darf er in dieser Saison erstmals für die Formel 2 an den Start gehen. Dass er im Zuge seines Erfolgs auch immer wieder mit seinem berühmten Vater Michael (50) verglichen wird, störe ihn unterdessen nicht – immerhin ist und bleibt der Rekordweltmeister sein Idol. Bei der Vorbereitung könne er allerdings nicht immer auf das Vorbild seines Vaters setzen!

Am kommenden Wochenende fährt der 20-Jährige im Rahmen des Grand Prix von Spanien sein erstes Rennen in der Formel 2 – auf eben dieser Strecke in Barcelona gewann sein Papa im Jahr 1996 sein erstes Rennen im Ferrrari. Sich die Videos vom Sieg seines Vaters anzusehen, sei für Micks Vorbereitung auf die Pokaljagd jedoch nicht immer zielführend, wie er nun im Rahmen einer Pressekonferenz durchblicken ließ. "Sie können hilfreich sein, aber es ist sehr schwer zu vergleichen. Die Reifen sind anders, die Autos sind anders", soll er laut Bild erklärt haben.

Ein konkretes Vorbild aus der aktuellen Formel 1 habe der Nachwuchs-Star allerdings auch nicht – er könne von allen Fahrern etwas lernen, betonte Mick. Angesichts seiner eigenen Erfahrungen auf der Rennstrecke wachse seine Bewunderung für seinen Vater jedoch immer weiter: "Was mein Vater erreicht hat, ist außergewöhnlich. Ich respektiere es jeden Tag ein bisschen mehr", stellte er fest.

Getty Images Michael Schumacher im Dezember 2012

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im April 2019

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de