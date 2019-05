Offener Beauty-OP-Talk von Cardi B (26)! Erst vor wenigen Tagen hatte die Rapperin aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie gab zu, dass sie sich kurz nach der Geburt von Töchterchen Kulture die Brüste habe machen lassen. Eine Sache bestritt die Musikerin allerdings bisher: Cardi dementierte, auch bei den überflüssigen Pfündchen nachgeholfen zu haben. Bei einem Auftritt legte sie jetzt aber die Karten auf den Tisch. Sie hatte eine Fettabsaugung!

Bei dem Beale Street Music Festival in Memphis soll Cardi am Sonntag laut People mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen haben. In einem roten, figurbetonten Jumpsuit heizte die Ehefrau von Offset (27) dem Publikum gehörig ein – bis sie nach einigen Songs plötzlich offenbarte: "Ich habe Neuigkeiten für euch alle. Ich hätte heute absagen müssen. Ich sollte eigentlich nicht auftreten, weil zu viel Bewegung meine Fettabsaugung versauen könnte." Das konnte die 26-Jährige allerdings nicht davon abhalten, weiterhin alles zu geben: "Aber Bitch, ich könnte so immerhin mein verdammtes Geld zurückbekommen, los geht’s!"

Einen Monat nach der Geburt ihrer Prinzessin hatte Cardi im August laut des Portals zum ersten Mal den Gedanken geäußert, sich für einen flacheren Bauch unters Messer zu legen. Als sie sich dann rund acht Wochen später mit einer gestählten Körpermitte auf Instagram zeigte, betonte sie aber, dass sie nie eine Fettabsaugung habe durchführen lassen. Was sagt ihr dazu, dass Cardi die OP zugegeben hat? Stimmt ab!

Getty Images Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Cardi B bei der Ignite's Angels and Devils Pre-Valentine's Day Party

Getty Images Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

