Das war wohl etwas zu viel des Guten! Mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" brachte der Sender RTL eine Sendung an den Start, welche die Herausforderungen des Live-Fernsehens auf die Spitze treibt: In der aktuellen Folge traten Barbara Schöneberger (45) und Günther Jauch (62) als Team gegen Jürgen Vogel (51) und Mario Barth (46) in einem Spiele-Wettkampf an – unter der Leitung von Thomas Gottschalk (68), der total spontan durch das Spektakel führen sollte. Und genau dieses Show-Prinzip wurde dem Moderations-Urgestein am Samstagabend beinahe zum Verhängnis!

Im Laufe des Abends traten die beiden Promi-Teams in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an – unter anderem bei einer Abwandlung des Spiele-Klassikers Tic-Tac-Toe: Neun Assistenten standen in einem Quadrat aus insgesamt neun Feldern und mussten der Reihe nach Fragen beantworten – stellvertretend für die beiden Teams, bis eines der Teams drei richtige Antworten in einer Zeile, Spalte oder Diagonale verzeichnen konnte. So lauteten zumindest die Spielregeln, die Thomas vor dem Start verkündet hatte. Bei der Umsetzung wurde Spielleiter Thomas allerdings mit einigen Problemen konfrontiert. Welche das wohl waren?

Grund für das Desaster, welches die TV-Zuschauer live auf den Bildschirmen mitverfolgen konnten, waren die Antworten der Assistenten: Ob Fragen zu den Grundlagen der Grammatik, Politik oder Chemie – die jungen Männer taten sich zur Verwunderung der Promis und der Zuschauer unerwartet schwer. So musste einer der Männer beispielsweise bei der Frage nach den drei Farben der französischen Flagge passen. Ähnlich überfordert zeigte sich ein weiterer Assistent, als er die drei Geschlechter in der deutschen Sprache aufzählen sollte.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mario Barth, Jürgen Vogel, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger Anja Schu und Günther Jauch

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk, Jürgen Vogel, Mario Barth, Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Assistenten

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

