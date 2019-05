Am Wochenende wurde wieder wild gefeiert – denn auf Mallorca stieg die größte Opening-Party der Baleareninsel! Mit einer krachenden Fete startete der Megapark an der Playa de Palma in die neue Saison und lockte alles auf die riesige Showbühne, was am Ballermann Rang und Namen hat. Nur einer fehlte bei dem bunten Spektakel: Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49). Von seinen Malle-Kollegen wurde der Kult-Auswanderer schmerzlich vermisst!

"Er hat immer polarisiert und das fehlt irgendwie so", zeigte sich Stimmungssänger Willi Herren (43) betroffen. Und auch dem "Das rote Pferd"-Interpreten Markus Becker fehlte sein Kollege sehr. "Er war vielleicht nicht der Sänger, aber er war Entertainer", erinnerte sich der Schlager-Star im Interview mit RTL an den an Lungenkrebs verstorbenen Familienvater.

Anstelle von Jens wohnte seine Frau Daniela (41) der Veranstaltung bei. Die Witwe, die noch immer um ihre große Liebe trauert, erläuterte, warum das Event ohne Jens nicht mehr das ist, was es einmal war. "Ich glaube, für alle fehlt er, weil er was Besonderes ist und das wird er auch immer bleiben. Malle-Jens ist einfach ein Phänomen und das wird auch keiner erreichen", so Danni.

