Model-Schönheit Robyn Lawley (29) ist bei ihren Fans vor allem wegen ihrer Aufrichtigkeit beliebt. In den sozialen Medien zeigt die Plus-Size-Beauty nicht nur, wie perfekt sie aussieht, sie gibt auch immer wieder offene Einblicke in ihr Leben. Ob mit Schwangerschaftsstreifen oder ohne Make-up: Robyn punktet mit ehrlichen Posts. Ihr aktuelles Pic geht nun ebenfalls mitten ins Herz: Darin verabschiedet Robyn sich jetzt von ihrem verstorbenen Vater Chris.

“Weil es einfach eine bittersüße Symphonie ist. Das ist das Leben… Papa, ich liebe dich und vermisse dich schon jetzt so sehr. Ich bin froh, dass ich an deiner Seite war. Wenn ich nur halb so gut sein könnte, wie du, wäre ich schon stolz", schrieb sie in ihrer emotionalen Botschaft via Instagram. Dazu postete sie ein altes Kinderfoto von sich, auf dem sie als kleines Mädchen auf dem Schoß ihres Vaters sitzt.

Unter den rührenden Beitrag setzte Robyn zudem den Hashtag: "#f*** cancer" – daraus lässt sich schließen, dass ihr Vater wohl an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist. Etliche Fans bekundeten ihr bereits ihr tiefes Beileid in den Kommentaren.

Cassandra Hannagan/Getty Images for The ATC Robyn Lawley, Model

Getty Images Robyn Lawley beim Lupus LA's 2018 Orange Ball

Getty Images Robyn Lawley in New York City



