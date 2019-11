Robyn Lawley (30) steht nicht hinter dem Konzept von Victoria's Secret! Das Model positioniert sich in der Öffentlichkeit klar gegen die erfolgreiche Unterwäsche-Marke. In den Augen der Australierin mangele es auf dem Laufsteg an Vielfalt – vor allem Plus-Size-Models würden fehlen. Sie rief sogar zum Boykott der Modenschau auf und startete im vergangenen Jahr eine Petition. Jetzt wurde kürzlich bekannt, dass das Event tatsächlich ausfällt – und Robyn ist total happy!

Auf Instagram drückt die 30-Jährige ihre Freude aus. "Ich schätze, sie hatten keine Vielfalt auf dem Catwalk", schreibt die Beauty zu der Schlagzeile über die ausfallende Show. Sie bedanke sich bei allen, die mit ihrer Unterschrift geholfen hätten und sich für dieselben Haltungen und Werte einsetzen würden. "Victoria's Secret kann sich mit der Zeit verändern und zeigt bereits mehr Diversität", betont die Laufstegschönheit.

Tatsächlich: Im Oktober sprach sich die Marke dafür aus, nun auch Curvy-Models und Transgender-Schönheiten als Werbegesichter einzusetzen. In einer neuen Kampagne wollen die Verantwortlichen unterschiedliche Körpertypen abbilden – wofür sie mit dem Hersteller Bluebella zusammenarbeiten, der sich vor allem auf verschiedene Größen spezialisiert hat.

Getty Images Model Robyn Lawley

Anzeige

Instagram / robynlawley Model Robyn Lawley

Anzeige

Getty Images Jasmine Tookes und Shawn Mendes bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de