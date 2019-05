Kaum war die Beziehung bekannt geworden, wurde auch schon die Verlobung gefeiert: Im Januar teilten Schauspieler Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (29) der Welt mit, dass sie ihre Liebe mit einer Hochzeit krönen wollen. Seitdem ist viel passiert, allerdings meist hinter den Kulissen. Vor allem die Braut ist kräftig dabei, ihrem großen Tag das gewünschte Format zu verleihen. Und dazu zählt natürlich auch eine Schar illustrer Gäste – mit viel Prominenz.

Wie ET Online unter Verweis auf einen Insider berichtet, sollen unter anderem Schauspielerin Bryce Howard (38) und "The City"-Darstellerin Whitney Port (34) zu den Geladenen gehören. Whitney gilt als enge Freundin von Katherine, während Bryce bald für "Jurassic World 3" zum dritten Mal an der Seite von Bräutigam Chris vor der Kamera stehen wird. Die Quelle betont aber auch, es gehe dem Paar nicht allein um berühmte Gäste. Katherine und Chris wollen, dass ihre Hochzeit "ein großes Vergnügen" werde.

Als Glücksfall bei der Hochzeitsplanung beschreibt der Insider, dass die 29-jährige Braut diese Aufgabe nicht nur gut, sondern auch gerne mache. "Katherine hat die beste Zeit, das alles zu planen. Sie liebt es". Zwar helfe Chris, wo immer es möglich sei. Letztlich liege die Verantwortung aber bei der Tochter von Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (71), zumal Chris gerade seinen Film "Cowboy Ninja Viking" promote. Und wenn doch Rat gewünscht ist? Dann ist Katherines Mama Maria Shriver (63) zur Stelle. Sie bestätigt: "Hochzeitplanung ist eine Freude".

Getty Images Whitney Port im Januar 2019

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt nach dem Frühstück mit Papa Arnold

Stuart C. Wilson/Getty Images Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und Jeff Goldblum

