Ist sie bereit für ihren großen Tag? Im Juni vergangenen Jahres waren zum ersten Mal Turtel-Schnappschüsse von Katherine Schwarzenegger (29) und Chris Pratt aufgetaucht. Bereits im Januar ging der Guardians of the Galaxy-Star dann vor seiner Auserwählten auf die Knie. Die Hochzeit des Schauspielers und der Autorin soll noch dieses Jahr stattfinden. Und es scheint, als hätte Katherine ihren Traum in Weiß dafür schon gefunden: Sie wurde jetzt vor einem Brautmodenladen gesichtet!

Paparazzi erwischten Katherine am Dienstag vor dem Geschäft in Los Angeles. In einem schlichten weißen Shirt, Jeans und Latschen wurde die 29-Jährige dabei abgelichtet, wie sie den Laden verließ. Ein Detail sticht neben dem lässigen Look allerdings noch mehr ins Auge: Auf den Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, trägt Katherine einen schwarzen Kleidersack im Arm – befindet sich darin etwa ihr Brautkleid für ihr Jawort mit Chris? Da die beiden bisher ein Riesengeheimnis aus dem Datum machen, könnte es durchaus sein, dass die Tochter von Arnold Schwarzenegger (71) ihr Dress bereits gekauft hat.

“Sie haben eine allgemeine Vorstellung, wann die Hochzeit stattfinden soll, aber noch nicht den genauen Zeitpunkt. Katherine hat die beste Zeit dabei, alles zu planen. Sie liebt es”, verriet ein Insider gegenüber People. Der Informant betonte: Chris und Katherine scheint es sehr gut miteinander zu gehen. “Sie scheinen beide wirklich glücklich zu sein. Sie leben zusammen und sie sind einfach so süß”, plauderte er aus.

SplashNews.com Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Autorin

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de