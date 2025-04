Amy Poehler und Will Arnett sprechen offen über Co-Parenting

Amy Poehler (53) und Will Arnett (54) haben einen seltenen Einblick in ihre Beziehung als Co-Eltern gegeben. Im Podcast "SmartLess", den Will gemeinsam mit Jason Bateman (56) und Sean Hayes moderiert, sprachen der "Arrested Development"-Star und die "Parks and Recreation"-Schauspielerin darüber, wie sie es schaffen, ihre beiden Söhne Archie und Abel gemeinsam großzuziehen. Will beschrieb Amy dabei als unentbehrliche Partnerin: "Es gibt nicht viele Menschen, mit denen ich so viel spreche wie mit ihr. Das mag komisch klingen, aber ich bin wirklich froh, dass wir das so hinkriegen." Neben tiefer Ehrlichkeit kam auch ihr gemeinsamer Humor im Gespräch nicht zu kurz, etwa als Amy augenzwinkernd darauf hinwies, sie habe absichtlich lange mit ihrem Podcast-Auftritt gewartet.

Will betonte, wie sehr er Amy nicht nur als Partnerin, sondern auch als Ratgeberin schätzt – sowohl in beruflichen Fragen als auch bei persönlichen Entscheidungen. "Ich frage sie oft um Rat, weil ich ihr vertraue", erklärte er. Besonders beeindrucke ihn ihre Fähigkeit zuzuhören – eine Eigenschaft, die ihm auch dabei helfe, als Vater besser auf ihre Teenager-Söhne einzugehen. Amy selbst nahm das Thema mit einem Augenzwinkern: In einem anderen Interview erzählte sie, woran das Elternsein mit älteren Kindern manchmal scheitert. "Manchmal schalten sie ab, bevor ich überhaupt zur Pointe meiner Ratschläge komme", sagte sie – und sprach damit wohl vielen Eltern aus der Seele.

Die beiden Schauspieler, die von 2003 bis 2012 verheiratet waren, halten ihr Privatleben und das ihrer Söhne konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter ist, wie eng und respektvoll ihre Zusammenarbeit in Erziehungsfragen geblieben ist – ein Zeichen dafür, dass auch nach einer Trennung eine starke Verbindung bestehen kann. Will, der mittlerweile mit Alessandra Brawn liiert ist und mit ihr einen weiteren Sohn hat, betont immer wieder, wie sehr ihm das gute Verhältnis zu Amy am Herzen liegt. Und auch Amy, die seit der Trennung mit einer gesunden Portion Humor und Selbstreflexion sowohl ihr Privatleben als auch ihre Karriere neu gestaltet, gilt vielen als Vorbild für einen entspannten, pragmatischen Umgang mit dem Ex-Partner.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Amy Poehler und Ehemann Will Arnett 2012

ROBYN BECK/AFP/Getty Images Schauspieler Will Arnett und Ehefrau Amy Poehler 2008

