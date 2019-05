Die Game of Thrones-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einer verstorbenen Figur freuen! Zwar erscheint in der Nacht von Sonntag zu Montag die allerletzte Episode der erfolgreichen Fantasy-Serie, aber die Zuschauer brauchen in Zukunft nicht auf spannende neue Geschichten aus dem GoT-Universum zu verzichten – mehrere Sequels sind bereits in Planung. Darunter auch ein Ableger mit dem Arbeitstitel "Bloodmoon", der einen Charakter aus der Original-Sendung zurückbringen wird!

Wie Bild berichtet, werde kein Geringerer als der fiese Nachtkönig (Vladimir Furdik, 48) erneut auftauchen. Die Rolle des Slowaken starb in der dritten Episode der letzten Staffel zwar durch Arya Starks (Maisie Williams, 22) Hand den Serien-Tod – aber da "Bloodmoon" viele Jahre zuvor spielen soll, wäre es nicht unlogisch, wenn der gruselige Anführer der Untoten wieder sein Unwesen treibt. Die Dreharbeiten zu der GoT-Vorgeschichte sollen bereits in Belfast begonnen haben. Der Start ist für 2022 geplant.

Vladimir verkörperte bei "Game of Thrones" übrigens nicht nur den Nachtkönig – der ausgebildete Stuntman spielte auch einige unbekannte Krieger und brachte den anderen Darstellern das Kämpfen mit einem Schwert bei. Werdet ihr euch "Bloodmoon" ansehen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

