Der FC Bayern München gewann am Samstag mit Abwehrspieler Mats Hummels (30) die siebte Deutsche Fußball-Meisterschaft in Folge! Klar, dass dieser Erfolg am Abend zuerst in der heimischen Allianz Arena und anschließend gebührend in einem Münchener Biergarten gefeiert wurde. Da durften natürlich auch die Partnerinnen der Kicker nicht fehlen. Mats' Ehefrau Cathy (31) hatte sich mal wieder richtig in Schale geschmissen und genoss ihren glamourösen Auftritt sichtlich!

Wie es sich für eine Influencerin gehört, teilte Cathy ihr Meisterschaftsfeier-Outfit auf Instagram. Ihr Look bestand der Bildreihe zufolge aus einem langärmligen schwarzen Minikleid mit einem weißen Notenprint-Muster. Um ihre schlanke Taille zu betonen, wählte die Beauty einen schwarzen Nieten-Gürtel aus. Ihre Beine kamen dank ihrer High Heels mit schwarzen und silbernen Elementen perfekt zur Geltung.

In der Bildunterschrift berichtete Cathy: "Manchmal muss das sein und es macht so viel Spaß. Zwischen Mamasein und Glamour liegen doch Welten. Meine lieben High Heels werden immer mehr zur Seltenheit, aber dafür genieße ich es umso mehr." Wie gefällt euch Cathys Garderobe? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels bei der Meisterfeier des FC Bayern, Mai 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Mai 2019 in München

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in ihrem Meisterschafts-Oufit im Mai 2019 in München

