So knapp war ein Titelrennen für Mats Hummels (30) und seine Kollegen vom FC Bayern München wohl selten. Erst wenige Spieltage vor Schluss konnten sie an ihrem Konkurrenten Borussia Dortmund vorbeiziehen und sich den ersten Platz in der Tabelle sichern. Diesen Rang gaben sie auch am letzten Spieltag nicht auf und wurden so zum siebten Mal in Folge Deutscher Meister. Kein Wunder also, dass auch Mats' Ehefrau Cathy (31) völlig aus dem Häuschen war.

Die Dirndl-Designerin hatte das große Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt live im Stadion mitverfolgt und auf der Tribüne mitgefiebert, wie ihr Liebster und seine Mitspieler den Titel erneut nach München holten. Die Party-Stimmung auf den Rängen hielt die Beauty natürlich in ihrer Instagram-Story fest und postete wenig später auch einen Schnappschuss mit ihrem Partner. "Kämpfer, Gewinner, Held", schrieb sie zu dem Foto von sich und dem Fußballprofi, der glücklich seine Meister-Medaille in die Kamera hält. Auch ihr kleiner Sohn Ludwig (1) war sichtlich begeistert von der Meisterschale seines Papas – und krabbelte total happy darauf herum, wie Cathy auf Instagram zeigte: "Ein kleiner jemand weiß ganz genau wo er hin mag – hoch hinaus."

Der Sportler feierte den Erfolg auf Instagram jedoch nicht mit einer Pärchen-Aufnahme, sondern posierte mit seinem Innenverteidiger-Kollegen. Zusammen mit Niklas Süle (23) hatte er ein Selfie in der Umkleidekabine geschossen. Zur Feier des Tages wichen die Kicker ausnahmsweise von ihrer strengen Diät ab. Die Jungs gönnten sich Pizza und Bier.

Instagram / catherinyyy Ludwig und Cathy Hummels bei der Meisterfeier des FC Bayern München, 2019

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016 in Bordeaux

Instagram / aussenrist15 Niklas Süle und Mats Hummels in der Kabine des FC Bayern München

