In wenigen Monaten wird Oliver Pocher (41) zum vierten Mal Vater! Diese freudige Nachricht verkündete seine Freundin Amira M. Aly vor einer Woche mit einem niedlichen Posting im Netz. Für Let's Dance hatte der Comedian seit März sehr viel Zeit mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (29) im Tanzstudio verbracht. Wusste sie eigentlich schon vor der offiziellen Bekanntgabe von den Baby-News? Promiflash hat nachgehakt!

Die 29-Jährige verriet, dass die werdende Mama ihr die Botschaft höchstpersönlich überbracht habe. "Nicht gleich von Anfang an, aber ich habe es auf jeden Fall vor den Medien erfahren, ja. Wir verstehen uns auf jeden Fall gut", plauderte die Beauty gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen. Ob sie mit Oli nach ihrem Show-Exit am Freitag in Kontakt bleiben werde, wisse sie aber nicht. Immerhin sei der baldige Vierfach-Vater nun erst einmal mit seiner schwangeren Frau beschäftigt.

Das nehme viel Zeit in Anspruch und den Rest werde man sehen, meinte die Tänzerin. Mindestens ein weiteres Mal werden die beiden aber noch zusammen über das Parkett schweben: "Wir tanzen ja im Finale auf jeden Fall noch mal, da sehen wir uns ja wieder", freute sich Christina.

Getty Images Oliver Pocher und Amira M. Aly backstage bei "Let's Dance" 2019

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance"

