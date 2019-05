Was für zuckersüße Nachrichten! Ende des vergangenen Jahres verkündete Sven Hannawald (44), dass er und seine Frau Melissa nach ihrem Sohn Glen (1) sowie Sohnemann Matteo (11), der aus einer vorherigen Beziehung stammt, erneut Nachwuchs erwarten. Wenig später gab der Skispringer bekannt, dass sich die kleine Familie auf ein Mädchen freuen darf. Jetzt war es endlich so weit: Via Social Media verkündete der Sportler, dass sie jetzt zu fünft sind!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der stolze Dreifach-Papa ein Bild seines neuesten Familienzuwachses. Dazu schrieb der 44-Jährige die rührenden Worte: "Endlich ist unsere kleine Prinzessin bei uns und macht unsere Familie vollkommen. Wir sind unheimlich glücklich und dankbar." Den Namen der kleinen Maus verriet Sven bislang noch nicht.

Unter dem Familienpost sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche. Zu einem der ersten Gratulanten zählte der deutsche Skispringer Andreas Wank. Er hinterließ seinem Sport-Kollegen eine süße Botschaft: "Herzlichen Glückwunsch ihr Lieben. Alles Gute, vor allem Gesundheit." Denkt ihr, dass Sven bald auch den Namen des neuesten Familienmitglieds bekannt geben wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Melissa Thiem und Sven Hannawald im Februar 2016

Getty Images Melissa Thiem und Sven Hannawald 2017 in Hamburg

Getty Images Andreas Wank im Januar 2016

