Große Babyüberraschung bei Sven Hannawald (44)! Erst im Februar 2017 ist der ehemalige Skispringer zum zweiten Mal Papa geworden. Der kleine Glen (1) ist das erste gemeinsame Kind mit seiner Ehefrau Melissa. Sein älterer Sohnemann Matteo (11) stammt aus einer vorherigen Beziehung. Mit einem zuckersüßen Post überraschte der Olympia-Sieger seine zahlreichen Follower nun mit einer besonders schönen Nachricht: Melissa und er erwarten schon wieder Nachwuchs!

Auf Instagram teilte der stolze Papa zwei niedliche Schnappschüsse seiner kleinen Familie. Auf dem ersten Pic liegt Glen auf Mamas Bauch und horcht angestrengt. Papa Sven liegt daneben und grinst in die Kamera. Dazu schrieb er: "Glen, ich glaube, ich hör da was. Du auch? Wooooooow." Spätestens mit den Hashtags "Family", "Love of my life", "Endlos glücklich" und "Vorfreude" war dann allen Fans klar, welche tolle Neuigkeit der 44-Jährige da verkündet.

Auch das zweite Insta-Bild zeigt einen besonders neugierigen Glen. Er zieht seiner Mama das T-Shirt ein Stück weit hoch und untersucht interessiert den noch flachen Babybauch. Wann der Familienzuwachs auf die Welt kommen soll und ob Melissa und Sven sich auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen können, ist noch nicht klar.

Getty Images Melissa Thiem und Sven Hannawald mit Sohn Glen auf der Wiesn 2017

Anzeige

AEDT/WENN.com Sven Hannawald

Anzeige

Instagram / sven_hannawald/ Sven Hannawald mit seinem Sohn Glen und seiner Frau Melissa

Anzeige

Was haltet ihr von Svens Baby-Ankündigung? Total süß! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de