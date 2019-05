Was für ein Schock für die deutschen Fußball-Liebhaber! Er war bekannt durch seine klugen und witzigen Sprüche – genauso wie für sein sportliches Talent. Manfred Burgsmüller wurde mit Werder Bremen Deutscher Meister, gilt als viertbester Torschütze der Bundesliga und ist eine absolute Fußball-Legende. Nun müssen die Fans sich jedoch von eben dieser verabschieden: Manfred Burgsmüller ist im Alter von 69 Jahren überraschend gestorben.

Das berichtete jetzt die Bild-Zeitung. Demnach sei Manni, wie er liebevoll von seinen Supportern genannt wurde, von einer Freundin am Samstag in seiner Wohnung in Essen-Fischlaken aufgefunden worden. Gegen 19.35 Uhr trafen Rettungskräfte ein, die den 69-Jährigen rund zwei Stunden später für tot erklärten. Nach Informationen des Portals starb der einstige Nationalspieler eines natürlichen Todes.

BVB-Manager Michael Zorc meldete sich bereits zum Ableben des einstigen Dortmund-Kickers zu Wort: "Eine sehr traurige Nachricht. Als ich beim BVB als Profi angefangen habe, war Manni Kapitän. Er war ein Super-Typ, der mir auch sehr viel geholfen hat."

United Archives / Werner OTTO Manfred Burgsmüller während eines Bundesliga-Spiels 1980/1981

DERNER/ ActionPress Manfred Burgsmüller, 2006

United Archives / Werner OTTO Manfred Burgsmüller, 1979/1980



