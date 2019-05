Es ist das Ende einer Ära! Nach zwölf Staffeln ist nun Schluss mit der weltweit erfolgreichen Sitcom The Big Bang Theory. Vergangenen Donnerstag flimmerte in den USA bereits die finale Folge der beliebten TV-Serie über die Bildschirme. Und endlich bekamen die Fans eine Antwort darauf, wie die Geschichten ihrer Lieblings-Charaktere enden werden. Und eins lässt sich auf jeden Fall sagen: Die letzte Folge hält allerdings noch einige Überraschungen bereit! Unter anderem steht Nachwuchs an – aber wer bekommt das Baby?

Achtung, Spoiler!

Es sind Penny (Kaley Cuoco, 33) und Leonard Hofstadter (Johnny Galecki, 44)! Nach ihren zwei Hochzeiten in Staffel neun und zehn folgt knapp drei Jahre später nun der nächste Höhepunkt ihrer Beziehung: Die beiden erwarten ein Baby! Laut People überraschen die Blondine und der Wissenschaftler zum Staffelfinale alle mit dieser zuckersüßen Verkündung.

Aber auch Sheldon Cooper (Jim Parsons, 46) hat allen Grund zur Freude: Er und Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik, 43) erhalten den Nobelpreis für Physik. Auf dem Weg zur Preisverleihung verraten ihm die werdenden Eltern schließlich die Nachricht von Pennys Schwangerschaft, die selbst Sheldon am Ende ganz emotional werden lässt. In seiner Dankesrede widmet der sonst eher kühle Wissenschaftler seinen Freunden rührende Worte: "Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht immer der Freund bin, den sie verdienen, aber ich möchte, dass sie wissen, dass ich sie auf meine Weise alle liebe."

