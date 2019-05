Eine Ära geht zu Ende! Im Jahr 2007 flimmerte der US-amerikanische Serienhit The Big Bang Theory zum ersten Mal über die Bildschirme – nach insgesamt zwölf Staffeln ist jetzt allerdings Schluss. Am 16. Mai wird die letzte Folge in den USA ausgestrahlt, in Deutschland ist es im September so weit. Für Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (33) gab es jedoch trotz Abschiedsschmerz ein kleines Trostpflaster: Das Ende der Staffel sei in ihren Augen einfach nur wunderschön und emotional!

Vergangenen Mittwoch verewigte die Schauspielerin gemeinsam mit ihren TBBT-Kollegen ihre Handabdrücke vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood. Wie es mit Penny in der finalen Folge ausgehen wird, wollte Kaley zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht verraten, doch gegenüber Entertainment Tonight plauderte sie nun aus, dass sich die Fans auf ein emotionales und tränenreiches Ende freuen dürfen: "Es gibt nichts Katastrophales, es ist einfach wunderschön. Und die Charaktere werden alle ein Erbe hinterlassen."

Es wäre gut möglich, dass die 33-Jährige nach dem Finale noch einmal in ihre Rolle als Penny schlüpfen wird. Schließlich hatte sie bereits angedeutet, dass sie zu einem Spin-off der beliebten Serie nicht Nein sagen würde: "Die einzige Person, zu der ich Ja sagen würde, ist Chuck Lorre (66), also wenn er es wollte, bin ich dabei."

Getty Images Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch

Getty Images Kaley Cuoco in Kalifornien, Mai 2019

Getty Images Chuck Lorre und Kaley Cuoco im Mai 2019

