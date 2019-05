Wie soll der Sohnemann von Isabell Horn (35) und Jens Ackermann heißen? Die Schauspielerin ist aktuell in der 28. Schwangerschaftswoche und grübelt nun mit ihrem Partner über potenzielle Vornamen für ihr zweites gemeinsames Kind. Das Paar hat zusammen bereits Töchterchen Ella. Fünf Namen sind aktuell offenbar in der engeren Auswahl – und einer davon hat es Isabell schon lange angetan!

Auf ihrem YouTube-Kanal verrät die ehemalige GZSZ-Darstellerin den absoluten Lieblingsnamen für ihren Babyboy: "Mein absoluter Favorite-Jungenname war schon immer Fritz. Ich weiß nicht, wie ich auf Fritz gekommen bin. Fritz ist ja die Kurzform von Friedrich. Friedrich steht übrigens auch auf unserer Liste und ist mit der Lieblingsname von Jens." Der Name Fritz habe ihr schon gefallen, bevor sie ihre Tochter bekam, als das Thema Kinder noch gar nicht so präsent gewesen sei. "Ich finde, Fritz klingt so frech, niedlich und selbstbewusst. Ich verbinde mit Fritz ganz viel Positives", plaudert Isabell weiter aus.

Neben Fritz und Friedrich stehen noch die Namen Emil und Ferdinand im Raum. Jens könnte sich auch einen Sohn mit dem Namen Hans-Hermann vorstellen. Doch da ist Isabell mit ihrem Schatz nicht einer Meinung, wie sie lachend erzählt: "Ich so: 'Willst du mich verarschen? Sorry, aber nicht mit mir. Das kannst du dann mit deiner Zweit- oder Drittfrau machen, aber nicht mit mir.' Hans ohne Hermann fand ich aber auch ganz toll."

P.Hoffmann/WENN.com Jens Ackermann und Isabell Horn im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Ella und Isabell Horn im April 2019

Anzeige

WENN.com Isabell Horn bei einem Event in Berlin, April 2019

Anzeige

Welcher Name gefällt euch am besten? Fritz Friedrich Emil Ferdinand Hans-Hermann Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de