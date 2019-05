Alle Augen waren auf sie gerichtet! Am Montag feierte der Film "Rocketman" im Odeon Luxe Kino am Londoner Leicester Square Premiere. Viele Stars kamen und präsentierten sich auf dem roten oder besser gesagt blauen Teppich von ihrer besten Seite, doch eine stahl dabei allen die Show: Supermodel Claudia Schiffer (48). Nicht nur das Kleid der 48-Jährigen war bei ihrem Auftritt ein absoluter Blickfang, sondern auch ihr strahlendes Lächeln zog alle in den Bann!

Die Blondine erschien in einem bodenlangen Plisseekleid, das ihren Hammer-Body perfekt in Szene setzte. Das gekreuzte Oberteil des Dresses zauberte durch den tiefen V-Ausschnitt ein Dekolleté mit Wow-Effekt! Doch auch der Rock überzeugte durch die harmonische Farbzusammenstellung aus Blau-, Grün-, Gelb- und Rottönen. Zu ihrem Dress kombinierte die dreifache Mutter einen silberfarbenen Taillengürtel sowie eine nietenbesetzte Handtasche. Claudia erinnerte in ihrem Outfit an eine Elfe oder Meerjungfrau. Doch das schönste Accessoire der Blondine war ihr strahlendes Lächeln. An der Seite ihres Mannes Matthew Vaughn (48) wirkte das Topmodel superglücklich.

Claudia hatte bei der Premiere auch allen Grund zum Strahlen, denn sowohl sie als auch ihr Mann haben den Film "Rocketman" mitproduziert. Der Streifen zeigt das Leben und die Karriere von Popstar Elton John (72). In Deutschland kommt der Film am 30. Mai in die Kinos.

Getty Images Die Verantwortlichen für den Film "Rocketman" bei der Premiere in London 2019

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer bei der "Rocketman"-Premiere 2019 in London

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer und ihr Ehemann Matthew Vaughn bei der "Rocketman"-Premiere

Anzeige

Wie gefällt euch Claudias Kleid? Unfassbar schön! Trifft nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de