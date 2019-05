Sie gibt ein neues Detail über ihr Baby preis: Am 15. Mai wurde Jasmin Lekudere (23), die 2016 an Germany's next Topmodel teilgenommen hatte, Mutter einer gesunden Tochter. Im Netz hielt sie ihre Fans immer wieder mit Schwanger-Updates auf dem Laufenden. Dies ließ sie sich jetzt nach der Geburt auch nicht nehmen: Nach etlichen Fan-Nachfragen verriet Jasmin nun den Namen ihres kleinen Mädchens!

In ihrer Instagram-Story startete die 23-Jährige eine Frage-Antworte-Runde mit ihrer Community. Schnell häuften sich die Erkundigungen nach dem Vornamen der Mini-Prinzessin – die Jasmin mit einem niedlichen Füßchen-Bild nun beantwortete: Ihr Baby-Girl heißt Malia Saida Lekudere! Ganze 3180 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß ist der ganze Stolz der ehemaligen GNTM-Kandidatin.

Ihre Follower interessierten sich natürlich auch brennend dafür, ob sie ihr Kind irgendwann mal der Öffentlichkeit präsentieren wird. "Ich werde bestimmt ein Foto posten und sie euch zeigen, aber ich nehme mir 40 Tage Zeit dafür", erklärte Jasmin in ihrer Insta-Story weiter. Wie findet ihr den Namen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekuderes Baby

Instagram / jasminleonie.official Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Jasmin

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere

