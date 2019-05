Was für eine aufregende Zeit für Jasmin Lekudere! Schon Anfang November des letzten Jahres hatte das Model, das 2016 an Heidi Klums (45) Castingshow Germany's next Topmodel teilgenommen hatte, die freudige Botschaft verkündet: Sie wird Mama! Während ihrer Schwangerschaft hielt sie die Fans auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig auf dem Laufenden – doch vor wenigen Wochen wurde es verdächtig still auf ihren Profilen. Jetzt meldet sich Jasmin endlich zurück – sie ist tatsächlich Mutter geworden!

Die Community hatte den Braten bereits gerochen – immerhin postete die Brünette Mitte April ihr letztes Foto. Vor wenigen Minuten bricht sie dann endlich ihr Schweigen und bringt die Follower in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. "Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Sie kam gestern, den 15. Mai um 19:25 Uhr auf die Welt", verrät die frischgebackene Mami stolz. Damit wäre wohl auch klar, welches Geschlecht Jasmins erstes Kind hat: Es ist ein Mädchen.

Den Namen und weitere Details zur Geburt behält sie bislang noch für sich – doch abschließend gibt es dann doch für die besorgte Netz-Gemeinde ein kurzes Gesundheits-Update. "Wir sind wohlauf, alles verlief wie am Schnürchen", schreibt Jasmin weiter und schließt die Story mit den Hashtags #keinePDA und #stolzemama ab.

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere im sechsten Schwangerschaftsmonat

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / jasminleonie.official Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Jasmin

