Jetzt ist auch dieses Geheimnis gelüftet! Erst vor einigen Monaten ließ Jasmin Lekudere ihre Fans an einer frohen Botschaft teilhaben: Die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2016 erwartet ihren ersten Nachwuchs! Nachdem die einstige GNTM-Viertplatzierte im November ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, hielt sie sich mit regelmäßigen Baby-Updates zurück. Nun hat das Spekulieren um das Geschlecht ihres Kindes allerdings endgültig ein Ende – Jasmin bekommt ein...

"Baby Girl", verkündete Jasmin mit einem Hashtag in einem Instagram-Post. Heidi Klums (45) einstiges "Meeedchen" wird nun selbst Mutter eines Mädchens! Das blieb allerdings nicht der einzige versteckte Hinweis darauf, dass Jasmin schon bald eine Tochter in die Arme schließen wird: In ihrer Instagram-Story postete sie einen Schnappschuss, der ebenfalls das Geschlecht preisgab.

So war auf der Aufnahme ein knallpinker Baby-Pullover mit dazu passender Mütze zu sehen. Begeistert von dem Outfit, schrieb die werdende Mutter dazu: "Ich kann es kaum erwarten, mein Mädchen darin zu sehen!" Ob Bald-Mama Jasmin ihre Follower in Zukunft an ihrem Familienglück teilhaben lässt? Aktuell ist die dunkelhaarige Beauty im achten Monat.

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekuderes Instagram-Story

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere, Model

